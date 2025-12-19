Le pagelle di Napoli-Milan 2-0, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Napoli-Milan, le pagelle: De Winter umiliato, il voto dice tutto. Disastro Nkunku. Ecco chi si salva
PAGELLE MILAN
Napoli-Milan, le pagelle: De Winter umiliato, il voto dice tutto. Disastro Nkunku. Ecco chi si salva
Le pagelle di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola