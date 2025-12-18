Panucci: 'De Winter? Se vuoi giocare al Milan, non puoi marcare così'

Al Milan rimane solo il campionato, ma se vuole puntare a qualcosa di più del quarto posto, deve agire con forza nel mercato di gennaio. Questa è una considerazione che nasce dopo la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, terminata con il risultato di 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte. La partita di oggi ha dimostrato, ancora una volta, due assenze nella rosa rossonera. Una vera punta e un difensore centrale da affiancare a Matteo Gabbia perché Koni De Winter è stato, ancora una volta, uno dei peggiori in campo.