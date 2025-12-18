Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Panucci critico su De Winter: “Se vuoi giocare nel Milan non puoi marcare Hojlund in quel modo”

SUPERCOPPA ITALIANA

Panucci critico su De Winter: “Se vuoi giocare nel Milan non puoi marcare Hojlund in quel modo”

Panucci: 'De Winter? Se vuoi giocare al Milan, non puoi marcare così'
Nel post-partita di Napoli-Milan, l'ex difensore Christian Panucci ha criticato la prestazione di Koni De Winter. Ecco le sue parole ai microfoni di 'SportMediaset'
Redazione

Al Milan rimane solo il campionato, ma se vuole puntare a qualcosa di più del quarto posto, deve agire con forza nel mercato di gennaio. Questa è una considerazione che nasce dopo la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, terminata con il risultato di 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte. La partita di oggi ha dimostrato, ancora una volta, due assenze nella rosa rossonera. Una vera punta e un difensore centrale da affiancare a Matteo Gabbia perché Koni De Winter è stato, ancora una volta, uno dei peggiori in campo.

Napoli-Milan, le parole di Panucci su De Winter

—  

Pensiero condiviso ed espresso anche dall'ex difensore Christian Panucci, che, ai microfoni di 'SportMediaset', ha criticato aspramente la prestazione del centrale belga, colpevole in entrambi i gol subiti dal Diavolo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle Napoli-Milan 2-0: Nkunku e De Winter impresentabili

Le parole di Panucci: "Il Milan non era partito male, dopo il gol preso a fine primo tempo il Napoli ha alzato l’intensità e il Milan ha fatto fatica a trovare le giocate. Sul secondo gol non si può marcare in quel modo e far passare Hojlund in quella maniera, se vuoi giocare nel Milan. Non si possono commettere questi errori tecnici a certi livelli".

Leggi anche
Napoli, Politano dopo la vittoria col Milan: “Oggi ci abbiamo messo la...
Conte, il commento su Napoli-Milan: “Volevamo onorare lo Scudetto. Siamo qui non per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA