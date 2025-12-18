Ha poi aggiunto: "Noi stiamo bene fisicamente, però è inevitabile che qualcosa a livello di energia lo perdi. Non dimentichiamo dal periodo importante da cui arriviamo. Può capitare che in certe partite puoi pagare il calo fisico. Oggi abbiamo fato molto bene come squadra: quando riusciamo ad essere compatti come oggi, siamo competitivi e oggi lo abbiamo dimostrato. Nelle difficoltà dobbiamo essere coesi".
Sulla coesistenza tra Lukaku e Hojlund: "Innanzitutto, cerchiamo di recuperare Lukaku. E' un giocatore che ha un peso specifico nello spogliatoio. Portarlo in panchina oggi è stato importante. Mi auguro ci siano ancora tante partite da giocare, di conseguenza tutti possono trovare spazio. Quello che conta oggi è lo spirito, basta guardare le partite di Politano, Juan Jesus, Lobotka, Spinazzola ma non solo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA