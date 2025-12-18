Pianeta Milan
Conte, il commento su Napoli-Milan: “Volevamo onorare lo Scudetto. Siamo qui non per invito”

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita e la prestazione del suo Napoli: "C'è poco da dire a questi ragazzi. Ribadire sempre le stesse è noioso. Quando ti ritrovi a giocare con pochi giocatori è inevitabile che le energie non siano al massimo e sono normali le battute a vuoto, oggi come nei prossimi mesi. Oggi volevamo onorare lo scudetto e abbiamo dimostrato che non eravamo qui per invito. Noi dobbiamo essere supportati da grandi energie, perché noi facciamo un calcio non speculativo e dispendioso. Sono contento perché i ragazzi vogliono giocarci la finale di questo trofeo".

Ha poi aggiunto: "Noi stiamo bene fisicamente, però è inevitabile che qualcosa a livello di energia lo perdi. Non dimentichiamo dal periodo importante da cui arriviamo. Può capitare che in certe partite puoi pagare il calo fisico. Oggi abbiamo fato molto bene come squadra: quando riusciamo ad essere compatti come oggi, siamo competitivi e oggi lo abbiamo dimostrato. Nelle difficoltà dobbiamo essere coesi".

Sulla coesistenza tra Lukaku e Hojlund: "Innanzitutto, cerchiamo di recuperare Lukaku. E' un giocatore che ha un peso specifico nello spogliatoio. Portarlo in panchina oggi è stato importante. Mi auguro ci siano ancora tante partite da giocare, di conseguenza tutti possono trovare spazio. Quello che conta oggi è lo spirito, basta guardare le partite di Politano, Juan Jesus, Lobotka, Spinazzola ma non solo".

