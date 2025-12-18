Napoli-Milan 2-0, così Rabiot nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Abbiamo sbagliato un po' di contropiede. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, messo palloni in area ma non siamo stati bravi a fare gol. Loro invece sono stati bravi a farlo. Poi è venuta meno un po' di compattezza, solidità. Già nelle ultime partite avevamo subito troppi gol".