Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Napoli-Milan 2-0, così Rabiot nel post-partita di 'Milan TV'
Sulla partita: "Abbiamo sbagliato un po' di contropiede. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, messo palloni in area ma non siamo stati bravi a fare gol. Loro invece sono stati bravi a farlo. Poi è venuta meno un po' di compattezza, solidità. Già nelle ultime partite avevamo subito troppi gol".