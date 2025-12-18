Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot dopo Napoli-Milan: “Nelle ultime partite già avevamo subito troppi gol. Ora …”

SUPERCOPPA ITALIANA

Rabiot dopo Napoli-Milan: “Nelle ultime partite già avevamo subito troppi gol. Ora …”

Rabiot dopo Napoli-Milan: 'Nelle ultime partite già avevamo subito troppi gol. Ora ...'
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Daniele Triolo Redattore 

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Napoli-Milan 2-0, così Rabiot nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla partita: "Abbiamo sbagliato un po' di contropiede. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, messo palloni in area ma non siamo stati bravi a fare gol. Loro invece sono stati bravi a farlo. Poi è venuta meno un po' di compattezza, solidità. Già nelle ultime partite avevamo subito troppi gol".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul futuro e i prossimi impegni: "Ma dobbiamo stare sereni: il lavoro che stiamo facendo lo stiamo facendo bene. Ci dispiace, avremmo voluto prenderci il trofeo. Ora torniamo a Milano, sereni e tranquilli: dobbiamo rimetterci a lavorare per il campionato".

Leggi anche
Conte, il commento su Napoli-Milan: “Volevamo onorare lo Scudetto. Siamo qui non per...
Milan, Allegri: “Complimenti al Napoli. Due gol a partita: avvertimento a tornare a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA