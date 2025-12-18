Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Napoli-Milan 2-0, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'
Sulla partita: "Non era facile. Bisogna fare i complimenti al Napoli, che ha fatto una bella partita difensivamente, era difficile passare. Ci dispiace per questa sconfitta. È un avvertimento per tornare a difendere meglio. Abbiamo preso due gol a partita contro Torino, Sassuolo e stasera. Abbiamo preso due gol forse evitabili".