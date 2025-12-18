Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Milan, Allegri: “Complimenti al Napoli. Due gol a partita: avvertimento a tornare a difendere meglio”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Napoli-Milan 2-0, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Non era facile. Bisogna fare i complimenti al Napoli, che ha fatto una bella partita difensivamente, era difficile passare. Ci dispiace per questa sconfitta. È un avvertimento per tornare a difendere meglio. Abbiamo preso due gol a partita contro Torino, Sassuolo e stasera. Abbiamo preso due gol forse evitabili".

Sui gol subiti: "Tutte le situazioni devono essere prese come un'opportunità. Se per tre partite prendi gol quasi evitabili, vuole dire che devi difendere in modo diverso. Forse abbiamo mollato inconsciamente qualcosa e siamo stati puniti. Potevamo anche avere più fortuna e non prendere gol, però abbiamo difeso male".

