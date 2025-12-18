Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli-Milan, parla Rabiot: “Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. La stagione è lunga”

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan in difficoltà senza Leao e Gimenez: “No, non penso. Non è che Gimenez era lì l’ultimo mese. Abbiamo segnato anche quando non c’era Leao. Non è una questione di giocatori che mancano. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità che abbiamo un po’ perso nelle ultime partite. Siamo stati un po’ leggeri difensivamente. Abbiamo avuto occasioni e non siamo stati in grado di fare gol. Dobbiamo fare meglio, non è che capitano 10 occasioni. Ma dobbiamo stare tranquilli. Dispiace perché potevamo giocarci un trofeo, ma dobbiamo stare sereni perché stiamo facendo bene in campionato e dobbiamo riprendere a fare bene”.

Sul fallo a Politano e sull'arbitraggio: “Niente da dire, non era rosso. L’arbitro poteva fare molto meglio, ma non è solo su questa partita, ma da tante partite. Non parlo solo del Milan, guardo anche le altre partite. Dispiace ma in questo momento non stanno facendo bene. Ma non è colpa dell’arbitro questa partita, dipendeva da noi. Potevamo fare molto meglio e non siamo stati in grado di vincerla. Può succedere in una stagione, non finisce il mondo, in campionato stiamo bene. I ragazzi sono dispiaciuti ma dobbiamo switchare subito sul campionato che è un bel campionato, stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, ci sono giovani che stanno imparando. Si cresce anche così. La stagione è lunga, siamo sereni”.

