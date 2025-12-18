Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Allegri dopo il Napoli: “Prendiamo gol in maniera troppo facile”

SUPERCOPPA ITALIANA

Milan, Allegri dopo il Napoli: “Prendiamo gol in maniera troppo facile”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita SportMediaset 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

“Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo comportarci meglio sui due gol, ma è stata una partit aben giocata da entrambe le squadre. Hanno vinto meritatamente. L’arbitro ha arbitrato molto bene, abbiamo preso due gol dove potevamo fare meglio. Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera troppo facile, questa sconfitta va vista come un’opportunità per rimettersi in piedi. Dispiace non essere andati in finale, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato”.

LEGGI ANCHE

“Abbiamo gestito bene la palla, ma dovevamo attaccare meglio l’area. Purtroppo le partite vengono decise dagli episodi, ma nelle ultime partite prendiamo gol troppo facilmente. Difesa a 4? Stasera l’abbiamo usata nel finale per recuperare la partita, ma una partita non deve stravolgere tre mesi di lavoro. Solo la serenità può portarci al nostro obiettivo, che è entrare nelle prime quattro. Non dobbiamo perdere fiducia in quello che facciamo e dobbiamo riprendere il cammino. Nkunku? Stasera si è dato da fare, ha ottime qualità e credo che alla fine verranno fuori”

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Napoli, Di Lorenzo dopo il Milan: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti”
Hojlund post Napoli-Milan: “Molto felice per il gruppo. Lukaku? Grande rapporto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA