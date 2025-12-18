Milan, Allegri dopo il Napoli: “Prendiamo gol in maniera troppo facile”

“Abbiamo gestito bene la palla, ma dovevamo attaccare meglio l’area. Purtroppo le partite vengono decise dagli episodi, ma nelle ultime partite prendiamo gol troppo facilmente. Difesa a 4? Stasera l’abbiamo usata nel finale per recuperare la partita, ma una partita non deve stravolgere tre mesi di lavoro. Solo la serenità può portarci al nostro obiettivo, che è entrare nelle prime quattro. Non dobbiamo perdere fiducia in quello che facciamo e dobbiamo riprendere il cammino. Nkunku? Stasera si è dato da fare, ha ottime qualità e credo che alla fine verranno fuori”