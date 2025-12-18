Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Hojlund post Napoli-Milan: “Molto felice per il gruppo. Lukaku? Grande rapporto”

Rasmus Hojlund giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al 90' di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Rasmus Højlund, giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sensazioni? "Molto felice per il gruppo, in pochi giorni c'è la possibilità di mettere le mani su un trofeo".

Sull'abbraccio con Lukaku: "Abbiamo l'opportunità di vincere un trofeo e vogliamo andare avanti in ogni competizione, con lui abbiamo una possibilità in più. In quell'abbraccio c'era il bel rapporto che abbiamo".

Inter o Bologna? "Uguale per me".

