Rasmus Højlund, giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
SUPERCOPPA ITALIANA
Hojlund post Napoli-Milan: “Molto felice per il gruppo. Lukaku? Grande rapporto”
Sensazioni? "Molto felice per il gruppo, in pochi giorni c'è la possibilità di mettere le mani su un trofeo".
Sull'abbraccio con Lukaku: "Abbiamo l'opportunità di vincere un trofeo e vogliamo andare avanti in ogni competizione, con lui abbiamo una possibilità in più. In quell'abbraccio c'era il bel rapporto che abbiamo".
Inter o Bologna? "Uguale per me".
