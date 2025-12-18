Hojlund post Napoli-Milan: “Molto felice per il gruppo. Lukaku? Grande rapporto”

Rasmus Hojlund giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al 90' di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)

Rasmus Højlund, giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan , semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'abbraccio con Lukaku: "Abbiamo l'opportunità di vincere un trofeo e vogliamo andare avanti in ogni competizione, con lui abbiamo una possibilità in più. In quell'abbraccio c'era il bel rapporto che abbiamo".