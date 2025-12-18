Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Allegri prima del Napoli: “Bartesaghi aveva un problema. Su Milan-Como a Perth dico…”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sui titolari: "Jashari ha fatto molto bene a Roma con al Lazio. Bartesaghi aveva un flessore che non stava benissimo l'altro giorno ed Estupinan sta bene: ho bisogno di forze fresche fisiche e mentali".

Sulla panchina di Leao e sul fatto di aver bisogno di volti nuovi: "II mercato del Milan è recuperare in pieno tutti. Non sappíamo i tempi di recupero di Gimenez. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale e altrimenti penseremo al campionato"

Sa ha fiducia in Nkunku: "Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra e si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come tutti".

Su Milan-Como a Perth: "Non so ancora niente. Spero che sia un'apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio, soprattutto italiano, e non un caso isolato altrimenti sarà un problema".

