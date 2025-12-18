Pianeta Milan


Loftus-Cheek prima di Napoli-Milan: “Sarà una partita fisica, dobbiamo giocare con la testa”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Daniele Triolo Redattore 

"Penso che è sempre difficile contro squadre come il Napoli, ma siamo pronti. Abbiamo preparato molto bene la partita, anche fisicamente. Siamo pronti per giocare bene a calcio. Penso che sarà una partita molto fisica, come è sempre contro le squadre di Antonio Conte. Dobbiamo stare calmi, è una semifinale, l'emozione sarà alta. Ma dobbiamo stare concentrati e giocare con la testa".

 

