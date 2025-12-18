Juan Jesus prima di Napoli-Milan: 'Cerchiamo la vittoria nei 90 minuti'

Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli, Juan Jesus prima del Milan: “Dobbiamo imporre il nostro calcio, cercando la vittoria nei 90 minuti”

Juan Jesus, difensore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla sfida di stasera: "Dobbiamo fare la nostra partite e imporre il nostro calcio, cercando di vincere nei 90 minuti".

Volete dare risposte dopo le due sconfitte consecutive? "Abbiamo abituato un po' troppo le persone a vedere il Napoli vincere sempre. Anche a noi non piace perdere le partite. Oggi possiamo dimostrare l'importanza e la forza di questo gruppo".

Pesano di più le assenze del Milan o del Napoli? "Non voglio fare paragoni, però noi abbiamo perso pezzi importanti, come Anguissa, De Bruyne e lo stesso Lukaku rientrato da poco. Il nostro gruppo ha dimostrato di essere una grande squadra, nonostante le tante assenze".

