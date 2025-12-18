Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Jashari: “Mi sento molto bene. Avere questo problema non è stato il massimo”

INTERVISTE

Milan, Jashari: “Mi sento molto bene. Avere questo problema non è stato il massimo”

Milan, Jashari: “Mi sento molto bene. Avere questo problema non è stato il massimo” - immagine 1
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' nel quale ha parlato del suo infortunio, capitato prima di Milan-Lecce: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ardon Jashari, centrocampista arrivato al Milan in estate dal Club Brugge, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', affrontando diverse tematiche. In particolare, il centrocampista svizzero ha voluto soffermarsi sul suo infortunio, arrivato poco prima di Milan-Lecce. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Jashari

—  

"Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto in allenamento e non ho avuto mai problemi. Neppure nell’amichevole giocata durante la sosta per le nazionali o in Coppa Italia contro la Lazio. La gamba non mi dà più fastidio e sono felice di questo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan senza Gabbia: De Winter col Napoli servono risposte. E il mercato ...>>>

Sul suo infortunio: "Onestamente, dopo un’estate nella quale la trattativa per il mio arrivo al Milan era stata lunga, avere un problema del genere non è stato il massimo. Lavoravo da tre settimane con la squadra, stavo crescendo e credo che chiunque al posto mio non sarebbe stato felice. Sfortuna... Nel calcio capita. Volevo essere in campo per aiutare la squadra e far felici i tifosi, ma non è stato possibile. Nella vita però tutto ha una ragione: vuol dire che doveva esserci anche questo stop nel mio viaggio qui al Milan". PROSSIMA SCHEDA>>>

Leggi anche
Milan-Lazio, Legrottaglie racconta: “Ero paralizzato. Ora ho una cicatrice sul midollo”
Milan, Simone su Allegri: “Porta i risultati, ma una cosa non gliela posso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA