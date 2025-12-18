Milan, Simone: 'Allegri porta risultati, però non gli perdono questa cosa...'

Pianeta Milan
L'ex attaccante del Milan Marco Simone è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti temi, anche il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Alle ore 20:00 di questa sera il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo, volenteroso di riscattare il deludente pareggio casalingo arrivato contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Il Diavolo ha l'opportunità di farlo contro il Napoli di Antonio Conte, in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, in programma all'Al-Awwal Park di Riad (Arabia Saudita).

Così Marco Simone su Massimiliano Allegri e Antonio Conte

Grande sfida in campo, ma soprattutto in panchina vedendo chi siede su quella rossonera e su quella azzurra. Nella lunga intervista di Marco Simone realizzata da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante rossonero analizza i due allenatori che questa sera saranno uno contro l'altro. Ecco le sue parole.

Su Massimiliano Allegri: «Se sono un 'allegriano'? Lasciamo stare le etichette. Max può essere criticato per come giocano le sue squadre, ci mancherebbe. Tutti si riempiono di parole, ma nei fatti il progetto di un tecnico dura una settimana: quella che separa una partita dall’altra. Se non ci sono risultati, aumentano le pressioni e diminuisce il tempo di un allenatore. E Allegri i risultati li fa, anche se c’è una cosa che proprio non posso perdonargli. Ovvero il suo continuare a ripetere che l’obiettivo è finire nelle prime quattro. Ok, il Milan arriva da un ottavo posto, ma resta il Milan: deve sempre partire per vincere, senza se e senza ma. Poi, se non si riesce, si può parlare di Champions e delle conseguenze economiche di qualificarsi nell’Europa che conta. Il discorso vale anche per Inter e Juventus".

Sul Napoli di Antonio Conte, avversario del Milan di domani, che arriva da due sconfitte consecutive: "Anche qui, si dimentica tutto troppo in fretta. Antonio ha fatto un’impresa straordinaria solo qualche mese fa. E oggi è lì, nel treno delle prime. Non è così scontato ripetersi ad alto livello a Napoli".

