Crippa sicuro: 'Vince il Napoli. Conte e Allegri i migliori tecnici in Italia'

Torna Napoli-Milan, oggi come allora. "In quel periodo, gare equilibrate, noi vincevamo in casa nostra e loro in casa loro. Sfidavamo altri colossi, sia chiaro: Baresi, Maldini, Costacurta, Donadoni, Ancelotti, gli olandesi. Ci rispettavamo reciprocamente".

Stavolta che cos’è? "Una sfida impronosticabile, in teoria, ma per me con il Napoli leggermente favorito. I campioni d’Italia restano i campioni d’Italia, anche se il destino li ha privati di tanti giocatori, anzi troppi. Però la differenza rimane e non lo dico per comprensibili ragioni di cuore".

Tatticamente come se l’aspetta? "Le gare secche hanno un’interpretazione diversa, un pizzico di prudenza in più può darsi ci stia. E comunque, bisogna aggiungere altro: le fatiche di queste ultime settimane, quelle che verranno; le assenze che indurranno gli allenatori a intervenire in qualche maniera. Però, la statura di Napoli e Milan è talmente rilevante che io lo spettacolo lo prevedo".

Sarà la partita di...? "Conte e Allegri, due tra i migliori tecnici del campionato italiano, anzi i migliori, con la storia che parla per entrambi, con le affermazioni che li hanno elevati a top. Hanno due quadre di forte identità, l’una e l’altra, e che comunque rappresentano appieno i loro tecnici. Incidono, tatticamente e psicologicamente, danno un indirizzo ben preciso".

Che cosa l’ha colpita di questi quattro mesi di calcio? "Lo spessore del Milan, perché per me Allegri sta facendo un miracolo. Non ha centravanti, in quella posizione si è dovuto inventare Leao che probabilmente non ci sarà domani sera, e comunque ha sempre trovato le soluzioni per evitare i guai che pure non gli sono mancati. Le difficoltà restano ma Allegri si diverte ad inventare, cambia i moduli, osa, soffre ma comunque sta lì, a ridosso dell’Inter capolista. E poi del Napoli mi ha colpito la sua consistenza, che sette sconfitte non ridimensionano. Problemi ne ha avuti anche Conte, se pensiamo agli incidenti che gli sono capitati, ma in campo quando le cose vanno in un certo modo si vede che c’è la sua mano. Certo, togli De Bruyne, Anguissa e sino a domenica pure Lobotka, oltre a Lukaku, allora un po’ ti senti anche perseguitato. Ma l’organico è ricco".

L’uomo del match da una parte e dall’altra? "Questa è facile: Modric per il Milan, ce lo godiamo anche a quarant’anni, volendo possiamo anche bendarlo perché saprebbe comunque come lanciare un compagno, come deliziarci. Un giocatore spaziale. E, ci fosse De Bruyne, potremmo provare a bendare anche lui: siamo nell’ordine dei fuoriclasse, con questi due. Però De Bruyne non c’è, e se è vero che anche senza di lui il Napoli ha fatto bene, e allora scelgo il collettivo di Conte. Aspettando che ne emerga uno a sorpresa".

Chi vince domani sera? "Il Napoli, ovviamente".

Chi vincerà il campionato? "Secondo lei? Il Napoli, ovviamente".