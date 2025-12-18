Il giornalista Francesco Letizia ha parlato di Fullkrug che potrebbe presto rinforzare l'attacco del Milan. Ecco il pensiero nell'estratto da Sportitalia
Il Milan è pronto a chiudere il primo colpo sul calciomercato: Fullkrug sarebbe ormai in arrivo in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. "Di certo non riempie gli occhi con giocate illuminanti o con un look da fotomodello, ma darà all’attacco del Milan la sostanza di cui c’era bisogno", queste le parole di Francesco Letizia.
Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista continua con la sua analisi sull'attaccante tedesco (qui il parere di Ordine): "I dubbi, specie fisici, non mancano: occorre però contestualizzare correttamente. Non arriva di certo per fare il titolare, ma Fullkrug può diventare un’arma tattica per Allegri nelle partite e nei momenti in cui ci sarà necessità di lui, specie contro le piccole".