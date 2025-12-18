Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Loftus-Cheek prima del Napoli: “Partita difficile, dobbiamo rimanere concentrati”

SUPERCOPPA ITALIANA

Milan, Loftus-Cheek prima del Napoli: “Partita difficile, dobbiamo rimanere concentrati”

Milan, Loftus-Cheek prima del Napoli: “Partita difficile, dobbiamo rimanere concentrati” - immagine 1
Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

"Questa partita è difficile, il Napoli è una grande squadre con grandi giocatori. Dobbiamo rimanere concentrati tutta la partita e giocare a calcio. Abbiamo preparato molto bene, dobbiamo fare in campo adesso. Siamo pronti. Dobbiamo essere calmi. Più concentrati ma calmi. Siamo pronti e adesso dobbiamo solo giocare a calcio”

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Milan, Jashari: “Mi sento molto bene. Avere questo problema non è stato il massimo”
Milan-Lazio, Legrottaglie racconta: “Ero paralizzato. Ora ho una cicatrice sul midollo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA