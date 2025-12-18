Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
SUPERCOPPA ITALIANA
Milan, Loftus-Cheek prima del Napoli: “Partita difficile, dobbiamo rimanere concentrati”
"Questa partita è difficile, il Napoli è una grande squadre con grandi giocatori. Dobbiamo rimanere concentrati tutta la partita e giocare a calcio. Abbiamo preparato molto bene, dobbiamo fare in campo adesso. Siamo pronti. Dobbiamo essere calmi. Più concentrati ma calmi. Siamo pronti e adesso dobbiamo solo giocare a calcio”
