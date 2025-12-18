Napoli, parla Manna: 'Mai stati problemi con Conte. Sul mercato...'

Su Mainoo e le voci dall'Inghilterra : "Come ho sempre detto, dobbiamo essere riflessivi e accorti sul mercato di gennaio. Aspettiamo le novità dei prossimi giorni e poi vediamo il dà farsi".

Su Conte: "Mai avuti problemi interni tra di noi. Siamo sempre stati compatti e uniti. Ora sono arrivate due sconfitte consecutive dopo un periodo molto positivo, con tre vittorie importanti in tre scontri diretti. E' fisiologico, non si possono vincere tutte le partite, soprattutto ora in cui il dispendio delle energie è enorme e la rosa un po' limitata".