Napoli, parla Manna: 'Mai stati problemi con Conte. Sul mercato...'

SUPERCOPPA ITALIANA

Giovanni Manna, dirigente azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Redazione

Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Lukaku è rientrato in gruppo, può essere l'acquisto di gennaio? "Siamo contenti che Romelu sia rientrato in gruppo, anche se ancora non è in condizione di giocare. Ci dà una mano, è un ragazzo di grande personalità. Vediamo nelle prossime settimane come crescerà la sua condizione".

Su Mainoo e le voci dall'Inghilterra: "Come ho sempre detto, dobbiamo essere riflessivi e accorti sul mercato di gennaio. Aspettiamo le novità dei prossimi giorni e poi vediamo il dà farsi".

Su Raspadori possibile acquisto della Roma: "Giacomo è un giocatore che ha dato tanto al Napoli, ma, secondo me non lascerà l'atletico di Madrid".

Su Conte: "Mai avuti problemi interni tra di noi. Siamo sempre stati compatti e uniti. Ora sono arrivate due sconfitte consecutive dopo un periodo molto positivo, con tre vittorie importanti in tre scontri diretti. E' fisiologico, non si possono vincere tutte le partite, soprattutto ora in cui il dispendio delle energie è enorme e la rosa un po' limitata".

Loftus-Cheek prima di Napoli-Milan: “Sarà una partita fisica, dobbiamo giocare con la...
Napoli, Juan Jesus prima del Milan: “Dobbiamo imporre il nostro calcio, cercando la...

