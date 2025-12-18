Giovanni Di Lorenzo, giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Napoli, Di Lorenzo dopo il Milan: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti”
“Stasera abbiamo fatto una grande partita sia nello spirito che nella prestazione. Siamo contenti, vedremo chi affronteremo in finale, cercheremo di vincere. Sapevamo che quando c’era bisogno di difendere dovevamo farlo bene e lo stesso è stato in attacco”.
