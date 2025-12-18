Napoli, Di Lorenzo dopo il Milan: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti”

Giocatore giocatore, giocatore rossonero/azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al 90' di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)

Giovanni Di Lorenzo , giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan , semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

“Stasera abbiamo fatto una grande partita sia nello spirito che nella prestazione. Siamo contenti, vedremo chi affronteremo in finale, cercheremo di vincere. Sapevamo che quando c’era bisogno di difendere dovevamo farlo bene e lo stesso è stato in attacco”.