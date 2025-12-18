Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli, Di Lorenzo dopo il Milan: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti”

ha parlato a 'SportMediaset' al 90' di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Alessia Scataglini
Giovanni Di Lorenzo, giocatore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

“Stasera abbiamo fatto una grande partita sia nello spirito che nella prestazione. Siamo contenti, vedremo chi affronteremo in finale, cercheremo di vincere. Sapevamo che quando c’era bisogno di difendere dovevamo farlo bene e lo stesso è stato in attacco”.

