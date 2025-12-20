Sabatini: 'Il Milan è molto limitato, nonostante non giochi le coppe...'

"Questa partita ha ristabilito la gerarchia del campionato dell’anno scorso in cui il Napoli ha vinto il campionato e il Milan, si è arrivato in finale di Coppa Italia, ma anche ottavo in campionato. In questa partita Allegri ha schierato tutti i nuovi acquisti di questa estate, ovvero Rabiot che comunque è una sicurezza, ma anche De Winter in difesa, Estupinian sulla fascia sinistra, Nkunku in avanti e Jashari a centrocampo. Il Milan è una squadra molto limitata e i limiti del Milan non possono essere compensati dal fatto che non gioca le coppe europee. I limiti ci sono lo stesso".