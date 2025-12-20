Sabatini: 'Il Milan è molto limitato, nonostante non giochi le coppe...'

Pianeta Milan
Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato, nel suo ultimo video YouTube, il momento del Milan di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta col Napoli in Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole
Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli di Antonio Conte. Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il giornalista analizza lucidamente il momento non positivo che sta attraversando la squadra allenata da Massimiliano Allegri, sottolineando i limiti evidenti che questa rosa ha rispetto alle altre squadre che disputano le competizioni europee. Ecco le sue parole sui rossoneri

"Questa partita ha ristabilito la gerarchia del campionato dell’anno scorso in cui il Napoli ha vinto il campionato e il Milan, si è arrivato in finale di Coppa Italia, ma anche ottavo in campionato. In questa partita Allegri ha schierato tutti i nuovi acquisti di questa estate, ovvero Rabiot che comunque è una sicurezza, ma anche De Winter in difesa, Estupinian sulla fascia sinistra, Nkunku in avanti e Jashari a centrocampo. Il Milan è una squadra molto limitata e i limiti del Milan non possono essere compensati dal fatto che non gioca le coppe europee. I limiti ci sono lo stesso".

