Nella giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, soprattutto in tema mercato, necessario dopo le ultime due prestazioni che hanno evidenziato i limiti strutturali della rosa. In giornata, anche le parole di Theo Hernandez che è tornato a parlare del Diavolo dopo diverso tempo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA