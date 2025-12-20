Nella giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, soprattutto in tema mercato, necessario dopo le ultime due prestazioni che hanno evidenziato i limiti strutturali della rosa. In giornata, anche le parole di Theo Hernandez che è tornato a parlare del Diavolo dopo diverso tempo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito
ULTIME MILAN NEWS
Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito
Le top news della giornata di oggi, sabato 20 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: il caso della settimana tra Oriali e il tecnico rossonero e le ultime sul mercato del Diavolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA