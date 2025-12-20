Milan-Como, non è finita: i lariani si aspettano un 'no' per la sfida a Perth

Sembra essere arrivata la svolta decisiva, ma forse non è finita qua. Parliamo della telenovela legata alla partita Milan-Como da giocare lontana da San Siro, con molto probabilità a Perth , in Australia . Ma forse non sarà così. Nonostante le parole di Ezio Simonelli nel prepartita di Napoli-Milan, il Como si aspetta ancora un 'no' finale per quanto riguarda la complicata questione del match con i rossoneri . Lo afferma il giornalista de 'La Provincia di Como' Samuele Nava .

Oltre alle parole del Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, ha parlato di Milan-Como anche l'amministratore delegato Luigi De Servio. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di 'SportMediaset': "Il fenomeno va inquadrato in un fenomeno globale, si deve guardare all’estero e mettere al centro i tifosi: non solo quelli nazionali. E’ un sacrificio che chiediamo e crediamo venga compreso".