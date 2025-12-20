Pianeta Milan
Milan-Como, la storia non è ancora finita: i lariani si aspettano ancora un ‘no’ per la trasferta australiana

Milan-Como, non è finita: i lariani si aspettano un 'no' per la sfida a Perth
Dopo le parole di Simonelli sembrava chiusa la questione Milan-Como a Perth. Secondo Samuele Nava, i lariani si aspettano un 'no' finale sulla trasferta in Australia, a Perth
Sembra essere arrivata la svolta decisiva, ma forse non è finita qua. Parliamo della telenovela legata alla partita Milan-Como da giocare lontana da San Siro, con molto probabilità a Perth, in Australia. Ma forse non sarà così. Nonostante le parole di Ezio Simonelli nel prepartita di Napoli-Milan, il Como si aspetta ancora un 'no' finale per quanto riguarda la complicata questione del match con i rossoneri. Lo afferma il giornalista de 'La Provincia di ComoSamuele Nava.

Oltre alle parole del Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, ha parlato di Milan-Como anche l'amministratore delegato Luigi De Servio. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di 'SportMediaset': "Il fenomeno va inquadrato in un fenomeno globale, si deve guardare all’estero e mettere al centro i tifosi: non solo quelli nazionali. E’ un sacrificio che chiediamo e crediamo venga compreso".

De Siervo conclude: "Con Perth ci apriremo a un mercato come quello australiano, l’obiettivo non è stravolgere ma fare quello che le le leghe americane fanno ormai da decenni. Un sacrificio pubblico per raggiungere un grande obiettivo: restare tra le prime quattro leghe al mondo".

