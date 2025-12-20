Milan-Como, non è finita: i lariani si aspettano un 'no' per la sfida a Perth

Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito
De Siervo conclude: "Con Perth ci apriremo a un mercato come quello australiano, l’obiettivo non è stravolgere ma fare quello che le le leghe americane fanno ormai da decenni. Un sacrificio pubblico per raggiungere un grande obiettivo: restare tra le prime quattro leghe al mondo".
