Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Napoli-Milan, Borghi: “Partita addormentata dal contesto, nonostante lo stadio pieno. Sulla partita a Perth..”

ULTIME MILAN NEWS

Napoli-Milan, Borghi: “Partita addormentata dal contesto, nonostante lo stadio pieno. Sulla partita a Perth..”

Borghi: 'Napoli-Milan? Partita non bellissima, addormentata dal contesto'
L'opinionista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube della sfida tra Napoli e Milan, disputata a Riad (Arabia Saudita). Ecco le sue parole sull'atmosfera della prima semifinale della Supercoppa Italiana
Redazione

Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 giocata a Riad, in Arabia Saudita. Secondo lui, la partita tra Napoli e Milan non è stata ricca di emozioni, non solo per quello che si è visto in campo, ma anche per il contesto in cui è stata giocata. Ecco quindi cosa ne pensa Borghi della sfida tra rossoneri e azzurri, disputata in un'atmosfera che non ha favorito lo spettacolo. Di seguito vengono riportate le parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube.

Le parole di Stefano Borghi su Napoli-Milan

—  

"Una partita non bellissima, non è stato uno spettacolo di fluidità, di emozioni, è stata una partita spezzettata, nervosa in certi tratti, non mi è piaciuto tantissimo il fischietto di Zufferli, soprattutto sul piano disciplinare. Comunque non c’è stata nessun tipo di incidenza dell’arbitro sulle dinamiche del risultato. La partita è stata anche addormentata dal contesto, è vero che lo stadio era pieno, di spettatori un po’ incuriositi, il cui principale motivo di interesse era Modric entrato nei minuti finali".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito

Ha poi aggiunto: "L’assenza dei tifosi in un match tra Milan e Napoli è una cosa che ovatta la situazione, però la Supercoppa si gioca in Arabia ed è così. Poi adesso abbiamo anche Milan-Como che si gioca a Perth, con arbitri australiani, e questa è una cosa impattante a livello di immagine perché poi è vero che ci sono arbitri all’altezza, però a prescindere questa cosa può lasciare dei pensieri. Così va, e quindi se le partite non sono bellissime bisogna guardare anche a questi fattori".

Leggi anche
Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel...
Como, Diao infortunato: salterà il match contro il Milan? La situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA