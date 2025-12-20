Assane Diao, attaccante del Como e della nazionale senegalese, si è infortunato e sarà costretto a dire addio alla Coppa D'Africa. Il match contro il Milan si avvicina: vediamo se sarà presente o meno...

Alessia Scataglini 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 18:58)

Assane Diao, attaccante del Como e della nazionale senegalese, non potrà prendere parte alla tanto desiderata Coppa d’Africa nonostante la convocazione da parte dell'allenatore del Senegal. La motivazione? Il giovane attaccante, classe 2005, come riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, ha avuto una lesione del bicipite femorale alla coscia destra. Salterà anche il match contro il Milan?

Milan, Diao del Como infortunato — Il giovane sarà costretto a stare lontano dal terreno di gioco per circa un mesetto. Se tutto andrà secondo i piano, l'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, potrà riaverlo a disposizione giusto in tempo per la gara contro il Milan di Massimiliano Allegri., in programma l'8 febbraio 2026. Altro calciatore costretto a stare nei box è Alvaro morata, ex attaccante di Juventus e Milan. Vedremo se, nelle prossime settimane, l'ex rossonero recupererà per giocare la prima da ex, oppure sarà costretto a guardarla da casa. Si prospettano delle settimane di fuoco per quanto riguarda la Serie A.