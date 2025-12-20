Pianeta Milan
Milan, quanto ha pesato l’assenza di Fofana: i numeri sui gol subiti parlano chiaro

Napoli-Milan, nel secondo tempo della partita è tornato in campo anche il centrocampista rossonero Fofana. Assenza pesante. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Fofana è tornato in campo contro il Napoli. Il francese ha giocato pochi minuti nella ripresa quando la gara era ormai andata già dalla parte dei partenopei. Il centrocampista è stato spesso criticato specialmente dai tifosi sui social, anche per le sue capacità realizzative. È vero, Fofana ha sbagliato molti gol anche in questa stagione, ma c'è un perché. Il francese ha avuto tante occasioni anche per merito delle sue qualità e caratteristiche di inserimento dal centrocampo del Diavolo. L'assenza si è sentita pesantemente dalla partita di campionato contro la Lazio, specialmente in difesa.

Milan, Fofana assenza che ha pesato

Non è un caso che senza Fofana, il Milan abbia subito molti, molti gol. 1 in Coppa con la Lazio, due contro Torino, Sassuolo e Napoli. 7 gol in 4 partite in cui il Milan ha faticato molto in fase difensiva. Il Diavolo non ha molto ricambio questo ormai è chiaro, e l'equilibrio della squadra vive e si regge su un filo sottile. Senza Fofana i rossoneri hanno perso un tassello fondamentale per completare il centrocampo con Modric e Rabiot.

I tre si coprono a vicenda perfettamente e basta che manchi anche uno solo per rompere questo equilibrio. Jashari, Ricci e Loftus-Cheek non garantiscono lo stesso equilibrio tattico che Allegri ha con Fofana in campo. Vedremo se tornerà titolare contro il Verona in campionato.

