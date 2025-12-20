Milan, Fofana è tornato in campo contro il Napoli. Il francese ha giocato pochi minuti nella ripresa quando la gara era ormai andata già dalla parte dei partenopei. Il centrocampista è stato spesso criticato specialmente dai tifosi sui social, anche per le sue capacità realizzative. È vero, Fofana ha sbagliato molti gol anche in questa stagione, ma c'è un perché. Il francese ha avuto tante occasioni anche per merito delle sue qualità e caratteristiche di inserimento dal centrocampo del Diavolo. L'assenza si è sentita pesantemente dalla partita di campionato contro la Lazio, specialmente in difesa.