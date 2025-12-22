Manca poco alla riapertura del calciomercato invernale ma il Milan, giocoforza, oltre a pensare alla sessione di riparazione è costretto già a programmare quella estiva, per la stagione 2026-2027. Nella prossima estate, infatti, i rossoneri - oltre a dover puntellare l'organico in qualche ruolo scoperto e/o da rinforzare - dovranno mettere in cantiere l'acquisto di un grande portiere. Mike Maignan, leader e capitano del Milan di Massimiliano Allegri, infatti, è al suo ultimo ballo in rossonero. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, la soluzione individuata dal Milan per il dopo Maignan può far discutere: sembra che …
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, la soluzione individuata dal Milan per il dopo Maignan può far discutere: sembra che …
Il Milan, per il calciomercato estivo 2026, dovrà cercare un nuovo portiere, visto che Mike Maignan - in scadenza di contratto a fine stagione - non firmerà il rinnovo: ecco le ultime notizie, che parlano di un'idea pazzesca venuta in società
© RIPRODUZIONE RISERVATA