Manca poco alla riapertura del calciomercato invernale ma il Milan, giocoforza, oltre a pensare alla sessione di riparazione è costretto già a programmare quella estiva, per la stagione 2026-2027. Nella prossima estate, infatti, i rossoneri - oltre a dover puntellare l'organico in qualche ruolo scoperto e/o da rinforzare - dovranno mettere in cantiere l'acquisto di un grande portiere. Mike Maignan, leader e capitano del Milan di Massimiliano Allegri, infatti, è al suo ultimo ballo in rossonero. PROSSIMA SCHEDA