Calciomercato Milan, Maignan non rinnova? Il Diavolo piomba sul portiere incubo per la Roma

Mercato, il Milan si muove per il dopo Maignan: piace la 'saracinesca' Özer del Lille
Berke Özer, classe 2000, portiere turco del Lille, piace molto al Milan - per il prossimo calciomercato estivo - come potenziale erede di Mike Maignan qualora il francese non dovesse arrivare al rinnovo del contratto con il club rossonero. Le news
Il Milan e Mike Maignan sono in contatto per parlare di un eventuale rinnovo del contratto del portiere francese, in scadenza il 30 giugno 2026. Qualora, però, i negoziati non dovessero andare a buon fine - con 'Magic Mike' che, a quel punto, si libererà a parametro zero dal club di Via Aldo Rossi - ai rossoneri servirà un nuovo portiere titolare. Motivo per cui Igli Tare, direttore sportivo del Milan, si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto all'altezza.

Calciomercato Milan, Özer piace molto ai rossoneri

Spunta, a tal proposito, una nuova idea per la porta rossonera e ne parla il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Milan, infatti, ha messo gli occhi su Berke Özer, classe 2000, portiere turco autore fin qui di una super stagione tra i pali della porta dei francesi del Lille. Una vera e propria 'saracinesca' a suon di grandi interventi e di rigori parati. Gli scout del club meneghino, nelle ultime settimane, lo hanno seguito, dal vivo, nelle partite di Ligue 1 e di Europa League dei 'Dogues'.

Primi contatti esplorativi avviati nei giorni scorsi anche con il suo entourage. Non gioca in Nazionale solo perché, in estate, ha avuto uno scontro con Vincenzo Montella, Commissario Tecnico italiano della Turchia. Dopo aver abbandonato il ritiro turco in seguito alla vittoria contro la Bulgaria, Özer aveva criticato Montella in maniera dura, causando un incidente diplomatico con la Federazione. Da lì, non è più tornato nel giro delle convocazioni, nonostante l'elevato rendimento con il Lille.

A ottobre ha parato 3 rigori contro la Roma in Europa League

I tifosi italiani ricorderanno Özer perché, in Roma-Lille 0-1 di Europa League dello scorso 2 ottobre, ha parato tre rigori ai giallorossi, neutralizzando due volte Artem Dovbyk e poi Matías Soulé. Un vecchio amico del Milan, Olivier Giroud, suo compagno di squadra nelle fila dei bretoni, potrebbe aver dato al direttore sportivo Tare e al direttore tecnico Geoffrey Moncada un 'feedback' su Özer e sulla affidabilità tra i pali.

Per 'Tuttosport', però, nei radar del Milan, come potenziali sostituti di Maignan al termine della stagione, figurano anche Elia Caprile (Cagliari), Andrij Lunin (Real Madrid, il cui agente, Jorge Mendes, ha ottimi rapporti con il club rossonero) e Hugo Souza (Corinthians).

