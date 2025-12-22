Primi contatti esplorativi avviati nei giorni scorsi anche con il suo entourage. Non gioca in Nazionale solo perché, in estate, ha avuto uno scontro con Vincenzo Montella, Commissario Tecnico italiano della Turchia. Dopo aver abbandonato il ritiro turco in seguito alla vittoria contro la Bulgaria, Özer aveva criticato Montella in maniera dura, causando un incidente diplomatico con la Federazione. Da lì, non è più tornato nel giro delle convocazioni, nonostante l'elevato rendimento con il Lille.
A ottobre ha parato 3 rigori contro la Roma in Europa League—
I tifosi italiani ricorderanno Özer perché, in Roma-Lille 0-1 di Europa League dello scorso 2 ottobre, ha parato tre rigori ai giallorossi, neutralizzando due volte Artem Dovbyk e poi Matías Soulé. Un vecchio amico del Milan, Olivier Giroud, suo compagno di squadra nelle fila dei bretoni, potrebbe aver dato al direttore sportivo Tare e al direttore tecnico Geoffrey Moncada un 'feedback' su Özer e sulla affidabilità tra i pali.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, la soluzione individuata dal Milan per il dopo Maignan può far discutere: sembra che ... >>>
Per 'Tuttosport', però, nei radar del Milan, come potenziali sostituti di Maignan al termine della stagione, figurano anche Elia Caprile (Cagliari), Andrij Lunin (Real Madrid, il cui agente, Jorge Mendes, ha ottimi rapporti con il club rossonero) e Hugo Souza (Corinthians).
© RIPRODUZIONE RISERVATA