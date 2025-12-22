Il Milan e Mike Maignan sono in contatto per parlare di un eventuale rinnovo del contratto del portiere francese, in scadenza il 30 giugno 2026 . Qualora, però, i negoziati non dovessero andare a buon fine - con 'Magic Mike' che, a quel punto, si libererà a parametro zero dal club di Via Aldo Rossi - ai rossoneri servirà un nuovo portiere titolare. Motivo per cui Igli Tare , direttore sportivo del Milan, si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto all'altezza.

Calciomercato Milan, Özer piace molto ai rossoneri

Spunta, a tal proposito, una nuova idea per la porta rossonera e ne parla il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Milan, infatti, ha messo gli occhi su Berke Özer, classe 2000, portiere turco autore fin qui di una super stagione tra i pali della porta dei francesi del Lille. Una vera e propria 'saracinesca' a suon di grandi interventi e di rigori parati. Gli scout del club meneghino, nelle ultime settimane, lo hanno seguito, dal vivo, nelle partite di Ligue 1 e di Europa League dei 'Dogues'.