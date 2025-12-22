Calciomercato Milan, Nkunku è sulla lista dei cedibili a gennaio: le ultime

Christopher Nkunku potrebbe lasciare Milano già a gennaio. Lo riferisce 'Calciomercato.com'. Il Milan affida al suo agente Zahavi il compito di trovare una soluzione per il francese
Christopher Nkunku è arrivato a sorpresa negli ultimi giorni del mercato estivo, ma l'esperienza con la maglia del Milan potrebbe chiudersi anticipatamente. Lo afferma il sito specializzato 'Calciomercato.com'. Il calciatore francese è arrivato a Milanello nelle ultime ore di agosto grazie a una trattativa lampo, conclusa in 48 ore. Per il cartellino dell'attaccante ex Lipsia, il Milan ha sborsato ben 38 milioni di euro, credendo in una rinascita del talento che aveva incantato tutto il mondo ai tempi del suo trascorso tedesco.
Nkunku è un flop: già sul mercato in vista di gennaio
Ma, finora, non è andata così. Anzi, il suo acquisto è un vero flop. Con la maglia del Milan, Nkunku ha realizzato un solo gol, in Coppa Italia contro il Lecce e servito due assist in campionato. Nonostante gli alibi che, giustamente, gli si possono attribuire, il suo atteggiamento, in campo e fuori, non è quello giusto. Ma non c'è da sorprendersi. I dubbi sul suo arrivo erano molteplici, sia per la cifra elevata per un calciatore che non offriva certezze, sia per il fattore tattico. Come ammesso dal ds rossonero Igli Tare a inizio estate, il Milan era alla ricerca di una punta fisica che avesse le caratteristiche di Olivier Giroud, quindi bravo a difendere il pallone e nel gioco aereo. La punta non è mai arrivata, ma al suo posto è arrivato Nkunku che non ha queste caratteristiche, ma soprattutto non è una punta d'area di rigore.