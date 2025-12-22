Calciomercato Milan, Nkunku è sulla lista dei cedibili a gennaio: le ultime

Nkunku è un flop: già sul mercato in vista di gennaio

Ma, finora, non è andata così. Anzi, il suo acquisto è un vero flop. Con la maglia del Milan, Nkunku ha realizzato un solo gol, in Coppa Italia contro il Lecce e servito due assist in campionato. Nonostante gli alibi che, giustamente, gli si possono attribuire, il suo atteggiamento, in campo e fuori, non è quello giusto. Ma non c'è da sorprendersi. I dubbi sul suo arrivo erano molteplici, sia per la cifra elevata per un calciatore che non offriva certezze, sia per il fattore tattico. Come ammesso dal ds rossonero Igli Tare a inizio estate, il Milan era alla ricerca di una punta fisica che avesse le caratteristiche di Olivier Giroud, quindi bravo a difendere il pallone e nel gioco aereo. La punta non è mai arrivata, ma al suo posto è arrivato Nkunku che non ha queste caratteristiche, ma soprattutto non è una punta d'area di rigore.