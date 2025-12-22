Pianeta Milan
Milan, per la difesa proposto Disasi: ragionamenti in corso. Anche se il club preferirebbe un altro

Axel Disasi, classe 1998, difensore centrale francese in uscita dal Chelsea, al Milan nella finestra invernale di calciomercato? Il Diavolo ci sta pensando. Vedremo se i rossoneri prenderanno l'ex Monaco o se vireranno su un altro obiettivo
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan medita di consegnare all'allenatore Massimiliano Allegri, nell'imminente (2 gennaio 2026 - 2 febbraio 2026) finestra invernale di calciomercato, due nuovi giocatori al fine di potenziare l'organico a sua disposizione per poter lottare fino alla fine per lo Scudetto.

Calciomercato Milan, per la difesa c'è l'opzione Disasi (Chelsea)

Come noto, il Milan prenderà un attaccante e un difensore centrale. Per quanto concerne l'attaccante, vista l'operazione alla caviglia subita da Santiago Giménez, che rimarrà fuori 6-8 settimane, i rossoneri hanno praticamente chiuso subito con il West Ham per l'arrivo di Niclas Füllkrug in prestito con diritto di riscatto.

E in difesa? Il rendimento negativo di Koni De Winter e quello 'assente' del giovane David Odogu stanno spingendo l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare a muoversi rapidamente anche per prendere un nuovo difensore. Anch'egli con la formula del prestito.

In questa stagione pochi minuti nella Seconda Squadra dei 'Blues'

A questo proposito, gli agenti di Axel Disasi, classe 1998, difensore francese del Chelsea, lo hanno nuovamente proposto al Milan. Il club di Via Aldo Rossi ci sta ragionando su. Per 'Tuttosport', il Milan preferirebbe prendere l'inglese Joe Gomez, classe 1997, duttile elemento del Liverpool. Ma i 'Reds', per ora, non aprono al trasferimento.

Disasi, sotto contratto con i 'Blues' fino al 30 giugno 2029, ha disputato appena 161' in stagione, tra campionato e coppa, con la Seconda Squadra del Chelsea. Questo poiché ai margini del progetto tecnico del manager italiano, Enzo Maresca. Nella passata annata, trascorsa per metà a Londra e per l'altra metà in prestito all'Aston Villa, ha invece giocato 27 partite tra Premier League, Conference League, Champions League e coppe nazionali, con 2 gol e 2 assist al suo attivo, per un totale di 1.898' in campo.

