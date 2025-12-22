E in difesa? Il rendimento negativo di Koni De Winter e quello 'assente' del giovane David Odogu stanno spingendo l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare a muoversi rapidamente anche per prendere un nuovo difensore. Anch'egli con la formula del prestito.
In questa stagione pochi minuti nella Seconda Squadra dei 'Blues'—
A questo proposito, gli agenti di Axel Disasi, classe 1998, difensore francese del Chelsea, lo hanno nuovamente proposto al Milan. Il club di Via Aldo Rossi ci sta ragionando su. Per 'Tuttosport', il Milan preferirebbe prendere l'inglese Joe Gomez, classe 1997, duttile elemento del Liverpool. Ma i 'Reds', per ora, non aprono al trasferimento.
Disasi, sotto contratto con i 'Blues' fino al 30 giugno 2029, ha disputato appena 161' in stagione, tra campionato e coppa, con la Seconda Squadra del Chelsea. Questo poiché ai margini del progetto tecnico del manager italiano, Enzo Maresca. Nella passata annata, trascorsa per metà a Londra e per l'altra metà in prestito all'Aston Villa, ha invece giocato 27 partite tra Premier League, Conference League, Champions League e coppe nazionali, con 2 gol e 2 assist al suo attivo, per un totale di 1.898' in campo.
