E in difesa? Il rendimento negativo di Koni De Winter e quello 'assente' del giovane David Odogu stanno spingendo l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare a muoversi rapidamente anche per prendere un nuovo difensore. Anch'egli con la formula del prestito .

A questo proposito, gli agenti di Axel Disasi , classe 1998 , difensore francese del Chelsea , lo hanno nuovamente proposto al Milan. Il club di Via Aldo Rossi ci sta ragionando su. Per 'Tuttosport', il Milan preferirebbe prendere l'inglese Joe Gomez , classe 1997 , duttile elemento del Liverpool . Ma i 'Reds', per ora, non aprono al trasferimento.

Disasi, sotto contratto con i 'Blues' fino al 30 giugno 2029, ha disputato appena 161' in stagione, tra campionato e coppa, con la Seconda Squadra del Chelsea. Questo poiché ai margini del progetto tecnico del manager italiano, Enzo Maresca. Nella passata annata, trascorsa per metà a Londra e per l'altra metà in prestito all'Aston Villa, ha invece giocato 27 partite tra Premier League, Conference League, Champions League e coppe nazionali, con 2 gol e 2 assist al suo attivo, per un totale di 1.898' in campo.