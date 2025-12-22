Calciomercato Milan, è fatta per Fullkrug: stasera l'arrivo a Milano

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, ecco il primo colpo di gennaio. Niclas Fullkrug sarà un giocatore rossonero. Stasera l'arrivo in Italia: tutti i dettagli sulla formula del prestito e non solo
Il primo colpo del calciomercato invernale è del Milan. Come ribadito più volte nelle scorse settimane, il club di Via Aldo Rossi voleva chiudere in tempi brevi l'arrivo di un attaccante a Milano, considerato il ruolo in cui il Diavolo aveva più bisogno.

Secondo quanto scritto sul proprio profilo Instagram da Florian Plettenberg, giornalista di 'Sky Sports Deutschland' il Milan avrebbe chiuso nella scorsa notte l'accordo totale per l'arrivo a Milanello di Niclas Fullkrug, punta tedesca in uscita dal West Ham. Secondo Plettenberg, Fullkrug arriverà con la formula del prestito gratuito per sei mesi, con possibilità di riscatto a fine stagione. Il giornalista tedesco aggiunge altri importanti dettagli sul contratto di Fullkrug. Secondo lui, il Milan coprirà interamente le mensilità dello stipendio della punta classe 1993 fino al prossimo giugno 2026.

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Niclas Fullkrug arriverà in serata a Milano per completare tutti gli step necessari prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Massimiliano Allegri può sorridere: ha finalmente la punta di peso che chiedeva.

