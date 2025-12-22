PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, giornata di fuoco: Conceicao al veleno. Gomez il prescelto. Per il post Maignan spunta lui

ULTIME MILAN NEWS

Milan, giornata di fuoco: Conceicao al veleno. Gomez il prescelto. Per il post Maignan spunta lui

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: tra calciomercato e dichiarazioni...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, giornata di fuoco: Conceicao al veleno. Gomez il prescelto. Per il post Maignan spunta lui- immagine 1

Molto spazio concesso al Milan nella giornata di oggi, lunedì 22 dicembre 2025,  sui quotidiani - sia sportivi che non- in edicola. Non poteva essere diversamente, viste le numerose notizie in ambito calciomercato: Allegri ha individuato il prescelto per 'guidare' la difesa rossonera, ecco chi è! Ma non è tutto, a far tremare il Milan sono le dichiarazioni di Sergio Conceicao. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA