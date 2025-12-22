Molto spazio concesso al Milan nella giornata di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, sui quotidiani - sia sportivi che non- in edicola. Non poteva essere diversamente, viste le numerose notizie in ambito calciomercato: Allegri ha individuato il prescelto per 'guidare' la difesa rossonera, ecco chi è! Ma non è tutto, a far tremare il Milan sono le dichiarazioni di Sergio Conceicao. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA