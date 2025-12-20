Pianeta Milan
Calciomercato Milan, valutazioni in corso per Gabriel Jesus in prestito: le ultime

Milan, dopo Fullkrug anche Gabriel Jesus? Ecco come stanno le cose...
Calciomercato, il Milan sembra intenzionato a prendere due attaccanti a gennaio. Possibile prestito per Gabriel Jesus: ne parla Longari su X. Ecco la situazione sull'attaccante brasiliano
Le ultime due partite del Milan hanno mostrato le lacune più evidenti nella rosa di Massimiliano Allegri. Parliamo ovviamente della difesa, in cui manca un difensore centrale che possa alternarsi con Matteo Gabbia, ma soprattutto del reparto offensivo. In attacco manca una punta di peso. Nonostante l'identikit fornito dal ds Igli Tare a inizio estate, il club di Via Aldo Rossi non ha mai comprato il numero 9 con le caratteristiche simili a quelle di Olivier Giroud.

Calciomercato Milan, due attaccanti in arrivo a gennaio?

A fine agosto il Diavolo ha acquistato Christopher Nkunku per 37 milioni di euro, ma, evidentemente, non è l'attaccante che il Milan cercava per completare il reparto offensivo. Per questo motivo e vista la situazione di Santi Gimenez, operatosi negli ultimi giorni alla caviglia, il Milan vuole far arrivare nel prossimo mercato di gennaio almeno un attaccante, se non due.

Il primo, a meno di sorprese, sarà Niclas Fullkrug. Attaccante tedesco in uscita dal West Ham che il club rossonero ha praticamente chiuso, in modo da metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri sin dai primi giorni di gennaio. L'altro nome su cui il Milan ragiona è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 dell'Arsenal. L'ex Manchester City è appena rientrato da un infortunio lungo un anno e nelle rotazioni di Arteta trova pochi minuti, vista la presenza ingombrante di molti attaccanti. Per questo motivo, il Milan sembra intenzionato a un prestito per il brasiliano, che potrebbe arrivare in caso di una cessione di Nkunku, che finora non ha convinto proprio nessuno.

LEGGI ANCHE: Top News Milan: mercato bollente. Fullkrug in arrivo. Thiago Silva torna? La situazione

La possibilità in prestito è confermata dall'esperto di mercato Gianluigi Longari, che sul proprio profilo X scrive: "Negli ultimi giorni é stato nuovamente proposto Gabriel Jesus dell’Arsenal al Milan. Si è parlato di un possibile prestito dell’attaccante brasiliano. Sono in corso valutazioni interne al club rossonero sulle condizioni fisiche dell’attaccante ed un nuovo aggiornamento tra le parti è previsto dopo Natale".

