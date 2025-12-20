Milan, dopo Fullkrug anche Gabriel Jesus? Ecco come stanno le cose...

Il primo, a meno di sorprese, sarà Niclas Fullkrug. Attaccante tedesco in uscita dal West Ham che il club rossonero ha praticamente chiuso, in modo da metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri sin dai primi giorni di gennaio. L'altro nome su cui il Milan ragiona è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 dell'Arsenal. L'ex Manchester City è appena rientrato da un infortunio lungo un anno e nelle rotazioni di Arteta trova pochi minuti, vista la presenza ingombrante di molti attaccanti. Per questo motivo, il Milan sembra intenzionato a un prestito per il brasiliano, che potrebbe arrivare in caso di una cessione di Nkunku, che finora non ha convinto proprio nessuno.