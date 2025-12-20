Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più, e il Milan continua a lavorare: Thiago Silva vicino al ritorno? La situazione

Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più, e il Milan continua a lavorare duramente per cercare di portare a Milano degli innesti giusti in grado di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, tornato dopo più di 10 anni dalla sua prima avventura in rossonero. Negli ultimi giorni in orbita Milan sta circolando il nome di Thiago Silva: ma qual è la situazione? Il suo ritorno può concretizzarsi davvero?