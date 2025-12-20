Non solo la difesa, arrivano aggiornamenti anche per quanto riguarda il futuro di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è prossimo al trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro.
CALCIOMERCATO MILAN
Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più, e il Milan continua a lavorare duramente per cercare di portare a Milano degli innesti giusti in grado di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, tornato dopo più di 10 anni dalla sua prima avventura in rossonero. Negli ultimi giorni in orbita Milan sta circolando il nome di Thiago Silva: ma qual è la situazione? Il suo ritorno può concretizzarsi davvero?
Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo di Sportmediaset e telecronista per DAZN, Orazio Accomando, Thiago Silva non dovrebbe far ritorno al Milan. La motivazione? La dirigenza rossonera avrebbe 'bocciato' l'operazione nonostante l'apertura di Massimiliano Allegri. Anche il giocatore stesso era favorevole al trasferimento, ma la dirigenza avrebbe subito spento il tutto.
