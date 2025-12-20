Il Milan, nella serata di ieri, ha fatto rientro a Milano dall'Arabia Saudita con una sola e unica certezza: la Serie A. Il campionato, infatti, è l'unica competizione rimasta ai rossoneri: la squadra di Max Allegri è stata eliminata sia in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana e, data l'assenza dalle coppe europee, la Serie A è l'unica competizione da percorrere.