Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, con solo la Serie A ora si può sognare lo scudetto: i dati

RASSEGNA STAMPA

Milan, con solo la Serie A ora si può sognare lo scudetto: i dati

Milan, con solo la Serie A ora si può sognare lo scudetto: i dati - immagine 1
Il Milan, nella serata di ieri, ha fatto rientro a Milano dall'Arabia Saudita con una sola e unica certezza: la Serie A. I dati in ottica scudetto...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan, nella serata di ieri, ha fatto rientro a Milano dall'Arabia Saudita con una sola e unica certezza: la Serie A. Il campionato, infatti, è l'unica competizione rimasta ai rossoneri: la squadra di Max Allegri è stata eliminata sia in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana e, data l'assenza dalle coppe europee, la Serie A è l'unica competizione da percorrere.

Milan, resta solo la Serie A: ora si può sognare

—  

I rossoneri, perciò, dovranno concentrarsi esclusivamente su quello, cercando di prendersi un posto tra le prime quattro, obiettivo dichiarato e tra dichiarato da Max Allegri, anche se attualmente, visto l'andazzo, si può pensare anche a qualcosa di più.

LEGGI ANCHE

Attualmente, dopo 15 giornate, il Milan occupa il secondo posto in classifica ad un solo punto dall'Inter capolista. Il confronto con la stagione passata è impietoso. Alla stessa giornata di campionato, il Milan di Paulo Fonseca aveva ben dieci punti in meno (32 attuali contro i 22) occupando l'ottavo posto in classifica, piazzamento successivamente confermato con l'arrivo in panchina di Sergio Conceicao. La media punti è decisamente salita: 2,13 a partita. Come riferito dal Corriere dello Sport e da Opta, questi numeri sono ottimi per sognare il titolo di Campioni d'Italia a fine stagione.

Attualmente, guardando la parte statistica, i calcoli ipotizzano una quota scudetto molo bassa, sotto gli 80 punti. Tutto, però, dipenderò anche dal cammino di Napoli e Inter, grandi favorite per la vittoria del titolo, e dal loro percorso in Europa. Allegri infatti ha proprio questo 'vantaggio': senza impegni, il tecnico livornese potrà concentrarsi al massimo sul campionato. Se la squadra rossonera manterrà questo andamento nelle restanti 23 giornate, arriverebbero a quota 81 punti, un numero che potrebbe bastare per conquistare il tricolore, cucendo al petto la tanto ambita seconda stella.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il diavolo pensa al colpo a centrocampo: ecco il nome 

Il cammino però è ancora lungo e molto insidioso. Dopo la partita contro il Verona, in programma il prossimo 28 dicembre a San Siro, il Milan dovrà viaggiare spesso fuori casa: i due mesi, prima del derby dell'8 marzo contro l'Inter, ci sono in programma le trasferte di Cagliari, Firenze, Como, Roma, Bologna, Perth, Pisa e Cremona, ben otto partite fuori casa.

A rendere il tutto ancora più complesso è il match dell'8 febbraio a 14mila chilometri di distanza: il Milan di Allegri affronterà il Como a Perth, in Australia.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli-Allegri, che bufera!”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA