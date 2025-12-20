Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli-Allegri, che bufera!”

RASSEGNA STAMPA

Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli-Allegri, che bufera!”

Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli-Allegri, che bufera!” - immagine 1
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Ecco, di seguito, le news sul Milan di Allegri e non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Vediamo assieme le novità principali sul mondo del calcio in chiave Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Con premer in campo la Juventus non perde mai. Spazio anche al Bologna, vincitrice della semifinale contro l'Inter. Continua la polemica legata al Milan con l'episodio tra Allegri e Oriali nel match contro il Napoli. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il diavolo pensa al colpo a centrocampo: ecco il nome 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta”
Milan, i ‘nuovi volti’ finiscono sotto la lente: ecco i promossi e i bocciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA