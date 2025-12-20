Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Vediamo assieme le novità principali sul mondo del calcio in chiave Milan.
Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli-Allegri, che bufera!”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Ecco, di seguito, le news sul Milan di Allegri e non solo...
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Con premer in campo la Juventus non perde mai. Spazio anche al Bologna, vincitrice della semifinale contro l'Inter. Continua la polemica legata al Milan con l'episodio tra Allegri e Oriali nel match contro il Napoli. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
