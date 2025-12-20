Pianeta Milan
RASSEGNA STAMPA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta” - immagine 1
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Spazio al calciomercato e tanto altro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina della 'Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Vediamo insieme le principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter, eliminata in Coppa Italia dal Bologna di Vincenzo Italiano. Spazio al Milan con l'Inter ista all'ex terzino rossonero Theo Hernandez, che è tornato a parlare della sua cessione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il diavolo pensa al colpo a centrocampo: ecco il nome 

Dal lato calciomercato, le ultime su Fullkrug, ma non solo. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta”- immagine 2

Prima pagina 'Gazzetta dello Sport' di oggi

 

