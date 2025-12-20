Questa è la prima pagina della 'Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Vediamo insieme le principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Spazio al calciomercato e tanto altro
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter, eliminata in Coppa Italia dal Bologna di Vincenzo Italiano. Spazio al Milan con l'Inter ista all'ex terzino rossonero Theo Hernandez, che è tornato a parlare della sua cessione.
Dal lato calciomercato, le ultime su Fullkrug, ma non solo. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
