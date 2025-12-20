Discorso a parte, invece, per i giovani Odogu e Athekame, arrivati per neanche 20 milioni di euro e utilizzati col contagocce. La loro crescita, infatti, è un progetto lungo, ma al Milan attuale servono delle vere e proprie certezze, in grado di avere un forte impatto sin da subito. Non tutti i nuovi volti, però, sono valutati in 'negativo'.

Luka Modric e Adrien Rabiot sono due dei protagonisti di questo nuovo Milan targato 'Max Allegri'. Molto positivo anche il ritorno di Alexis Saelemaekers: dopo le esperienze in prestito a Bologna e Roma, il calciatore sembra essere maturato molto. Idem Samuele Ricci: l'ex Torino, anche se messo fuori ruolo, ha sempre risposto presente, sfoderando prestazioni più che positive.

Storia diversa per Ardon Jashari. Il centrocampista, purtroppo, ha dovuto fare subito i conti con un brutto infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per più di 2 mesi. Vanta solo due presenze, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con non poche difficoltà. Nonostante questo, il Milan ha piena fiducia nel giovane e rivede in lui l'erede di Modric.

La situazione più delicata, invece, riguarda quella di Christopher Nkunku. L'ex calciatore del Chelsea è stato acquistato in estate per ben 40 milioni di euro, bonus compresi, ed era stato individuato come il profilo ideale per l'attacco rossonero- I numeri, però parlano molto chiaro: al giorno d'oggi l'attaccante francese non ha ancora segnato in Serie A, mettendo in campo prestazioni al di sotto delle aspettative. Con il mercato che si avvicina, è inevitabile che la dirigenza rossonera analizzi al meglio la situazione. Vedremo, nelle prossime settimane, se qualcosa cambierà.