Thiago Silva al Milan? Romano: “Ve lo posso dire con assoluta certezza non giocherà in Italia”

Romano spegne le voci: 'Milan? A me risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia'
Il giornalista Fabrizio Romano spegne le caldissime voci sul calciomercato del Milan e sul possibile ritorno di Thiago Silva in rossonero. Le ultime novità da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Nonostante le tante voci, a me risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia". Esordisce così sul tema Thiago Silva il giornalista Fabrizio Romano. Ci sono infatti tante voci su un suo possibile arrivo al Milan, ma l'esperto di calciomercato smentisce. Ecco le sue parole sul canale 'YouTube': "Ve lo posso dire con assoluta certezza. Mi risulta che abbia già in mente dove andare, non posso dire di più, ma vuole andare in Europa".

Il giornalista continua con le sue parole: "Non manca molto alla scelta di Thiago Silva. Oggi non mi risulta una trattativa con il Milan. La squadra italiana che ha chiamato per capire se ci fossero spiragli è la Fiorentina, ma non mi risulta che possa andare al Milan o alla Viola".

Romano quindi spegne le voci del possibile ritorno del brasiliano a Milanello. Vedremo se ci saranno novità sul futuro di Thiago Silva e se potrà davvero tornare al Milan.

