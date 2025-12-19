Il giornalista Fabrizio Romano spegne le caldissime voci sul calciomercato del Milan e sul possibile ritorno di Thiago Silva in rossonero. Le ultime novità da 'YouTube'

"Nonostante le tante voci, a me risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia ". Esordisce così sul tema Thiago Silva il giornalista Fabrizio Romano . Ci sono infatti tante voci su un suo possibile arrivo al Milan , ma l'esperto di calciomercato smentisce. Ecco le sue parole sul canale 'YouTube': " Ve lo posso dire con assoluta certezza . Mi risulta che abbia già in mente dove andare, non posso dire di più, ma vuole andare in Europa".

Il giornalista continua con le sue parole: "Non manca molto alla scelta di Thiago Silva. Oggi non mi risulta una trattativa con il Milan. La squadra italiana che ha chiamato per capire se ci fossero spiragli è la Fiorentina, ma non mi risulta che possa andare al Milan o alla Viola".