Che il Napoli sia come la Cremonese: Milan coglie l'occasione Thiago Silva come fu per Rabiot
Il Milan potrebbe cercare un difensore esperto durante la sessione di calciomercato invernale. Thiago Silva è un'occasione d'oro. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Thiago Silva può essere l'occasione giusta al momento giusto per il Milan di Massimiliano Allegri. Il Diavolo sta andando a buoni ritmi in campionato e dopo la prima parte della stagione è in piena corsa per lo scudetto e i primi quattro posti che garantirebbero l'accesso alla Champions League. Da queste ultime partite, anche vista la stanchezza e qualche infortunio di troppo, si è inevitabilmente notato di come la rosa abbia bisogno di interventi mirati durante il mercato di gennaio. Magari è vero che il club non voglia investire ancora su giocatori di una certa età e con rivendibilità quasi nulla, ma a volte bisogna anche ascoltare il campo.

Milan, Thiago Silva occasione troppo ghiotta

Thiago Silva si è liberato ufficialmente dal Fluminense pronto a tornare in Europa forse per l'ultima corsa della sua carriera. Il brasiliano conosce benissimo Allegri, Milanello e la Serie A. Può arrivare a zero euro di cartellino e con un investimento limitato per quanto riguarda lo stipendio. È un'occasione che questo Milan deve prendere al volo. Solo Gabbia può guidare il reparto e senza di lui il Diavolo balla e traballa.

Thiago Silva ha dimostrato di essere ancora in grado di dare qualcosa. Che la sconfitta contro il Napoli sia un monito come lo fu la sconfitta contro la Cremonese. Al Milan servono rinforzi. A fine agosto arrivò Rabiot sotto richiesta di Allegri. Vedremo se a gennaio i rossoneri accoglieranno di nuovo a Milanello Thiago Silva.

