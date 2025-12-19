Thiago Silva può essere l'occasione giusta al momento giusto per il Milan di Massimiliano Allegri. Il Diavolo sta andando a buoni ritmi in campionato e dopo la prima parte della stagione è in piena corsa per lo scudetto e i primi quattro posti che garantirebbero l'accesso alla Champions League. Da queste ultime partite, anche vista la stanchezza e qualche infortunio di troppo, si è inevitabilmente notato di come la rosa abbia bisogno di interventi mirati durante il mercato di gennaio. Magari è vero che il club non voglia investire ancora su giocatori di una certa età e con rivendibilità quasi nulla, ma a volte bisogna anche ascoltare il campo.