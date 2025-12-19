Il Milan potrebbe cercare un difensore esperto durante la sessione di calciomercato invernale. Thiago Silva è un'occasione d'oro. Ecco la nostra analisi
Thiago Silva può essere l'occasione giusta al momento giusto per il Milan di Massimiliano Allegri. Il Diavolo sta andando a buoni ritmi in campionato e dopo la prima parte della stagione è in piena corsa per lo scudetto e i primi quattro posti che garantirebbero l'accesso alla Champions League. Da queste ultime partite, anche vista la stanchezza e qualche infortunio di troppo, si è inevitabilmente notato di come la rosa abbia bisogno di interventi mirati durante il mercato di gennaio. Magari è vero che il club non voglia investire ancora su giocatori di una certa età e con rivendibilità quasi nulla, ma a volte bisogna anche ascoltare il campo.
Milan, Thiago Silva occasione troppo ghiotta
—
Thiago Silva si è liberato ufficialmente dal Fluminense pronto a tornare in Europa forse per l'ultima corsa della sua carriera. Il brasiliano conosce benissimo Allegri, Milanello e la Serie A. Può arrivare a zero euro di cartellino e con un investimento limitato per quanto riguarda lo stipendio. È un'occasione che questo Milan deve prendere al volo. Solo Gabbia può guidare il reparto e senza di lui il Diavolo balla e traballa.