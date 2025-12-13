Calciomercato Milan, Icardi potrebbe essere una soluzione per l'attacco rossonero a gennaio? L'ex Inter ha pro a suo favore e anche contro. La nostra analisi

Milan , Icardi potrebbe essere il giusto acquisto per il calciomercato di gennaio? Voci sempre più forti parlano di un possibile ritorno in Serie A dell'attaccante argentino che sta trovando poco spazio con il Galatasaray. La punta, secondo le ultime novità di mercato, sarebbe stata proposta anche al Milan, che avrebbe ancora dei dubbi in merito alla possibile operazione ( ecco quanto sappiamo noi di Pianeta Milan ). Il tutto potrebbe dipendere dall'eventuale cessione di Santiago Gimenez visto che al momento il Diavolo ha quattro giocatori per due posti con il solo campionato da giocare da gennaio in avanti.

Calciomercato Milan, Icardi perché si e perché no

Se il messicano dovesse andare davvero via, avrebbe senso per il Milan investire su un giocatore come Icardi? I contro sarebbero due: il giocatore non sta giocando molto e dovrebbe tornare in forma in poco tempo per dare il suo contributo al Diavolo di Allegri. Poi c'è il lato economico: Icardi, come scrive Calcio e Finanza, ha firmato con il Galatasaray un contratto con ingaggio netto di 6 milioni per un totale di tre anni. Questo a luglio 2023. Una cifra elevata per il tetto del Milan che dovrebbe prima di tutto trattare questo aspetto con l'argentino.