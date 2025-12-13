"Per ora, in generale, per i senatori della Fiorentina, è un'annata 'no'. Anche per Dodô. Che, però, ha mercato. Il Milan è fortemente interessato a lui. E - ha aggiunto Fratini - per il futuro, anche su un altro giocatore viola, molto bravo, Niccolò Fortini, un laterale classe 2006 promosso sia da Stefano Pioli sia da Paolo Vanoli come giocatore di spinta in questa stagione". Ma il Diavolo, come noto, sta cercando anche un attaccante e Fratini, nella sua chiacchierata in esclusiva con noi, ha tirato fuori altri due nomi che, fin qui, nessuno ha accostato al club di Via Aldo Rossi.

"Il Milan pensa a Scamacca e Ueda: il giapponese ricorda Retegui" — "Il Milan si sta guardando intorno anche per potenziare l’attacco. Pensa a Gianluca Scamacca dell'Atalanta, tornato dall’infortunio, e ad Ayase Ueda dal Feyenoord". Classe 1998, nazionale giapponese, Ueda, secondo Fratini - miglior talent scout italiano dal 2022 al 2024 e recentemente nominato anche miglior talent scout internazionale - "ricorda molto Mateo Retegui. Si muove tra le linee, attacca lo spazio, controlla bene la palla. Si fa tenere sempre pronto, pagato 8 milioni di euro e rivendibile a 15. Un prezzo più che fattibile per il Milan".

Dal Milan, però, che Fratini vede tra le principali favorite dello Scudetto ("Ha una leggenda come Luka Modrić, che sta facendo crescere anche Samuele Ricci, poi Adrien Rabiot e Christian Pulisic che è uno dei più forti calciatori al mondo: è uno spettacolo vederlo"), potrebbe uscire un giocatore. Magari non subito. Si tratta di Kevin Zeroli, classe 2005, ex capitano del Milan Primavera, da due anni in prestito al Monza, prima in Serie A e ora in Serie B.

"Piace molto alla stessa Fiorentina, al Sassuolo, al Torino. Prima di prendere una decisione su di lui, il Milan si confronterà con Massimiliano Allegri, che ha lanciato tantissimi giovani. Poteva andare via già l’anno scorso, io penso che il Milan farà altre manovre, anche se in effetti potrebbe essere una moneta di scambio di Dodô. Se riesce a crescere come deve, può diventare davvero tanta roba. Visione di gioco alla Frank Rijkaard, starebbe bene in ogni centrocampo", ha chiosato Fratini ai nostri microfoni.