Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il punto su Thiago Silva e non solo

Dopo la partita persa malamente del Milan contro il Napoli in Supercoppa Italiana , si parla sempre di più del calciomercato invernale, con i rossoneri che avrebbero bisogno di altri colpi oltre a quello probabile di Fullkrug. Non solo in attacco: il Diavolo ha nettamente bisogno di un giocatore d'impatto anche per rinforzare la propria difesa che sembra senza alternative a Matteo Gabbia.

"Massimiliano Allegri e Thiago Silva si sentono tutti i giorni". Questa la rivelazione di calciomercato di Carlo Pellegatti. Il giornalista continua con le sue parole su 'YouTube': "Anche se mi hanno detto sempre no per un possibile ritorno del brasiliano in rossonero, ma Allegri ha chiesto Thiago Silva. L'allenatore ha capito che non ci sono soldi per il calciomercato di gennaio".