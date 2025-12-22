La tanto discussa partita tra Milan e Como in terra australiana (Perth) sembra destinata a rimanere soltanto un'idea: le parole di Bianchin

La tanto discussa partita tra Milan e Como in terra australiana sembra destinata a rimanere soltanto un'idea. Secondo quanto riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, la gara tra la formazione rossonera e i lariani, che doveva svolgersi a Perth, è saltata.