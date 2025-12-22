Pianeta Milan
Milan-Como, fumata nera per la partita: affare saltato, niente più Australia

Milan-Como, fumata nera per la partita: affare saltato, niente più Australia - immagine 1
La tanto discussa partita tra Milan e Como in terra australiana (Perth) sembra destinata a rimanere soltanto un'idea: le parole di Bianchin
Alessia Scataglini
La tanto discussa partita tra Milan e Como in terra australiana sembra destinata a rimanere soltanto un'idea. Secondo quanto riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, la gara tra la formazione rossonera e i lariani, che doveva svolgersi a Perth, è saltata.

Nonostante la trattativa fosse molto vicina alla chiusura nei giorni scorsi, basti pensare alle dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli in occasione della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, ha subito una frenata molto grande.

Ancora non ci sono molti dettagli, ma delle novità saranno attese nelle prossime ore. Almeno per il momento, l'idea di esportare a ben 14mila chilometri di distanza una partita ufficiale, e non un'amichevole, della Serie A in un altro continente rimarrà un sogno. Nulla da fare per i sostenitori italiani, che sembrerebbero rimanere a bocca asciutta. Ecco, di seguito, le parole di Bianchin:

"Milan-Como, ormai è quasi sicuro, NON si giocherà a Perth. La trattativa, vicina alla chiusura nei giorni scorsi con l’accettazione delle clausole poste dalla Afc, è sostanzialmente saltata. Aggiornamenti e ufficialità attesi a breve"

