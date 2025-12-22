Milan, l'arrivo di Fullkrug—
Ma nonostante il suo arrivo, Fullkrug può scendere in campo contro il Cagliari? Teoricamente no, ma qualcosa negli ultimi tempi è cambiato. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, venerdì il Consiglio Federale ha accolto la richiesta della Lega Serie A legata autorizzando Cagliari e Milan a schierare in campo calciatori terresti il 2 gennaio, giorno stesso del match valido per la 18esima giornata di Serie A.
LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: “Mai stato meglio di ora. Allegri? Mi ha aiutato molto. Su Modric dico…”
Questa nuova regola permette di registrare un nuovo giocatore fino alle ore 16:00, in modo che possa scendere in campo o in panchina il giorno stesso della partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA