Calciomercato Milan, Fullkrug può scendere in campo già col Cagliari?

L'affare tra il Milan e Niclas Fullkrug è ormai quasi che definito: il giocatore potrebbe scendere in campo già col Cagliari?
Alessia Scataglini
L'affare tra il Milan e Niclas Fullkrug è ormai quasi che definito, con l'attaccante tedesco che è più che pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Italia salutando momentaneamente il West Ham con un prestito gratuito con diritto di riscatto.

Tra la giornata di oggi e quella di domani, l'attaccante tedesco potrebbe sbarcare a Milano e sostenere le visite mediche subito, oppure poco dopo natale, così da iniziare subito ad allenarsi con quelli che saranno i suoi nuovi compagni di squadra.

Milan, l'arrivo di Fullkrug

—  

Ma nonostante il suo arrivo, Fullkrug può scendere in campo contro il Cagliari? Teoricamente no, ma qualcosa negli ultimi tempi è cambiato. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, venerdì il Consiglio Federale ha accolto la richiesta della Lega Serie A legata autorizzando Cagliari e Milan a schierare in campo calciatori terresti il 2 gennaio, giorno stesso del match valido per la 18esima giornata di Serie A.

LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: “Mai stato meglio di ora. Allegri? Mi ha aiutato molto. Su Modric dico…”

Questa nuova regola permette di registrare un nuovo giocatore fino alle ore 16:00, in modo che possa scendere in campo o in panchina il giorno stesso della partita.

