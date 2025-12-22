Sul cambiamento di marcia in questa stagione: "Siamo tutti tornati in estate con qualcosa da dimostrare, individualmente e collettivamente. Dobbiamo attaccare la stagione e tornare in Champions League".

Su cosa ha cambiato Massimiliano Allegri: "Fisicamente è il meglio che mi sia mai sentito. Parte di questo è sapere dove devo essere in campo. Mi ha aiutato molto quando si tratta di leggere il gioco. È una cosa semplice, ma non c'è bisogno di esagerare come difensore. Si tratta di correre in modo più intelligente, non più duro"

Sulla lingua e la vita in Italia: "Anche l'accento viene naturale. Se non parlo con l'accento o non lo attivo, non capiscono. È un modo di vivere diverso, ma la differenza più grande è come ci alleniamo. In Italia c'è molta più concentrazione su come giocheremo, mentre in Inghilterra l'allenamento può essere più fisico e intenso. Quando stavo crescendo c'era uno stereotipo secondo cui i giocatori inglesi non andavano all'estero, ma ora ce ne sono parecchi, il che dimostra che possiamo andare all'estero e adattarci anche a un modo di vivere diverso"

Sul Milan e Milanello: "È pazzesco. Entri ogni giorno e vedi foto di giocatori come Maldini, Baresi, Kakà, Zlatan (Ibrahimovic) e Nesta. Quindi senti decisamente l'aspettativa sapendo che quei giocatori erano nello stesso edificio. E arriva dai tifosi che incontri in città. Ti rendi conto di quanto peso abbia la maglia. Amo il fatto che siano così orgogliosi del club e che ci sia un'aspettativa che noi dobbiamo rispettare e fare ciò che hanno fatto quelli prima di noi"

Sul Mondiale: "Voglio andarci? Certo, lo voglio per me stesso e so che vincere il campionato aiuterà. Ho parlato con Tuchel dopo l'ultima pausa per le nazionali a novembre. Abbiamo parlato diverse volte e il messaggio è di continuare a fare quello che sto facendo. Il Mondiale è tra sei mesi e c'è molto calcio da giocare. So che sta guardando e tiene d'occhio perché ha convocato Ruben Loftus-Cheek. Questo mi dà la fiducia che posso farcela. È venuto a Milano la scorsa stagione e so che riceve i nostri dati e vede i nostri video regolarmente. Il modo in cui ne ha parlato è che è difficile perché ci sono così tanti giocatori in quella posizione, e lo capisco perché hai giocatori come John Stones, Marc Guehi, Dan Burn ed Ezri Konsa. Ma il Mondiale è ancora un sogno e sto lavorando per quello"

Sul chiedere consigli a Modric: "Sì, ma si tratta più di ascoltare quando parla e vedere il modo in cui si comporta e si allena. Capisci semplicemente i livelli e, dato che è Modric, ogni volta che parla tu semplicemente ascolti"