Conceicao: "I giocatori del Milan non mi hanno mai tradito. Anzi, erano con me. Pretendo rigore, ma …"

Sergio Conceicao, oggi allenatore dell'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è tornato a parlare della sua breve esperienza sulla panchina del Milan: ha sollevato i giocatori da ogni responsabilità per gli ultimi mesi della scorsa, tribolata, stagione
Sergio Conceicao, da qualche mese allenatore dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League araba, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui è tornato anche sul suo recente passato (da gennaio a giugno 2025) sulla panchina del Milan.

Un'avventura durata poco, quella dell'ex esterno offensivo di Lazio, Parma e Inter, in rossonero. Iniziata bene, con un successo in Supercoppa Italiana e finita male, con la sconfitta in finale di Coppa Italia. Nel mezzo, tante delusioni (come l'eliminazione nei playoff di Champions League per mano del Feyenoord) e qualche polemica di troppo. Conceicao, però, ha voluto sollevare il gruppo squadra da ogni responsabilità per gli ultimi sei mesi della scorsa, tribolata stagione del Diavolo.

"Se i giocatori del Milan mi hanno tradito? Mai, anzi, erano con me. L’ha detto anche Theo nell’intervista che avete fatto: dopo il Feyenoord, quando la gente diceva che l’avesse fatto apposta a farsi espellere, io l’ho difeso. In molti mi hanno scritto quando sono andato via. Io pretendo rigore, esigenza e poi relax quando c’è da rilassarsi. Se uno si presenta con ha un chilo in più, arriva in ritardo o cose simili io non posso tollerarlo. Per me, alla fine, i giocatori sono tutti uguali", ha rivelato Conceicao.

