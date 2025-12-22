Il Milan, però, con Conceicao ha vinto una Supercoppa Italiana , nel gennaio 2025 , battendo in rimonta Juventus ( 2-1 ) in semifinale e Inter ( 3-2 ) in finale in una stagione da dimenticare. Motivo per cui Conceicao giudica "positivi" i suoi sei mesi alla guida della squadra rossonera.

"Dal 2016 a oggi solo due allenatori hanno vinto trofei in rossonero: Stefano Pioli, con lo Scudetto, e io. Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League, quinto posto. I risultati ci sono stati: penso ai due derby vinti e al successo con la Roma. Dispiace per la finale di Coppa Italia, ma alcune cose non mi sono piaciute", ha detto Conceicao alla 'rosea'.