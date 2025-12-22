Pianeta Milan
Conceicao: “Positivi i mesi al Milan. Dal 2016 solo io e Pioli abbiamo vinto. Coppa Italia, rimpianto grande”

Il portoghese Sergio Conceicao, oggi allenatore dell'Al-Ittihad in Arabia Saudita, rivendica la bontà - in termini di risultati - del suo pur breve percorso alla guida del Milan nella seconda parte della stagione 2024-2025. Ecco le sue parole
Sergio Conceicao, attualmente allenatore dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League araba, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui è tornato anche sul suo recente passato (da gennaio a giugno 2025) sulla panchina del Milan.

Conceicao ha definito "un rimpianto grande" la sconfitta in finale di Coppa Italia, lo scorso 14 maggio 2025, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna di Vincenzo Italiano ("Gioca un bel calcio", ha detto di lui il portoghese), per un gol di Dan Ndoye al 53'.

Il Milan, però, con Conceicao ha vinto una Supercoppa Italiana, nel gennaio 2025, battendo in rimonta Juventus (2-1) in semifinale e Inter (3-2) in finale in una stagione da dimenticare. Motivo per cui Conceicao giudica "positivi" i suoi sei mesi alla guida della squadra rossonera.

"Dal 2016 a oggi solo due allenatori hanno vinto trofei in rossonero: Stefano Pioli, con lo Scudetto, e io. Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League, quinto posto. I risultati ci sono stati: penso ai due derby vinti e al successo con la Roma. Dispiace per la finale di Coppa Italia, ma alcune cose non mi sono piaciute", ha detto Conceicao alla 'rosea'.

