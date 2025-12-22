Dopo la finale contro i nerazzurri, nello spogliatoio, Conceicao - come si ricorderà - festeggiò ballando e, soprattutto, fumando il sigaro. Immagini che hanno fatto il giro del mondo. Il tecnico lusitano ha rivelato questo alla 'rosea'. "Una promessa. I giocatori, che avevano visto dei video, mi chiesero di fumarlo in caso di vittoria. Col Porto l’avevo fatto 11 volte, ovvero dopo aver vinto trofei. L’allenatore che ne ha vinti di più. E quindi l’ho rifatto".