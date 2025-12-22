Pianeta Milan
Conceicao ricorda: "La Supercoppa Italiana vinta con il Milan festeggiata con il sigaro? Una promessa"

Conceicao ricorda: 'La Supercoppa Italiana vinta con il Milan festeggiata con il sigaro? Una promessa'
Il tecnico portoghese Sergio Conceicao ha ricordato la festa con il ballo nello spogliatoio del Milan e l'ormai suo classico sigaro dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) nel gennaio 2025. Ecco le sue parole alla 'rosea'
Daniele Triolo Redattore 

Sergio Conceicao, allenatore dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League araba, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui è tornato anche sul suo recente passato (da gennaio a giugno 2025) sulla panchina del Milan, che ha guidato al successo nella Supercoppa Italiana nel gennaio 2025.

Appena sostituito il connazionale Paulo Fonseca, infatti, Conceicao volò con i rossoneri a Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' del torneo e, grazie alle vittorie (entrambe in rimonta) contro Juventus (2-1) e Inter (3-2), conseguì subito un bel riconoscimento. Rimasto, purtroppo, l'unica gioia della stagione 2024-2025 per il Diavolo.

Dopo la finale contro i nerazzurri, nello spogliatoio, Conceicao - come si ricorderà - festeggiò ballando e, soprattutto, fumando il sigaro. Immagini che hanno fatto il giro del mondo. Il tecnico lusitano ha rivelato questo alla 'rosea'. "Una promessa. I giocatori, che avevano visto dei video, mi chiesero di fumarlo in caso di vittoria. Col Porto l’avevo fatto 11 volte, ovvero dopo aver vinto trofei. L’allenatore che ne ha vinti di più. E quindi l’ho rifatto".

