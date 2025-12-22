Sergio Conceicao, oggi allenatore dell'Al-Ittihad, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è tornato sul successo con il Milan in Supercoppa Italiana a gennaio 2025. Ecco cosa ha detto il portoghese in merito
Il portoghese Sergio Conceicao, attualmente allenatore dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League araba, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui è tornato anche sul suo recente passato (da gennaio a giugno 2025) sulla panchina del Milan.
Ecco cosa ha detto Conceicao del successo, nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana 2024, appena insediatosi nel ruolo in sostituzione di Paulo Fonseca: il suo Milan, lo ricordiamo, sconfisse per 2-1 la Juventus in semifinale e poi per 3-2 l'Inter in finale. Entrambe le volte, in rimonta.