INTERVISTE

Conceicao: “Piansi per la Supercoppa Italiana vinta con il Milan appena arrivato”

Sergio Conceicao, oggi allenatore dell'Al-Ittihad, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è tornato sul successo con il Milan in Supercoppa Italiana a gennaio 2025. Ecco cosa ha detto il portoghese in merito
Il portoghese Sergio Conceicao, attualmente allenatore dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League araba, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui è tornato anche sul suo recente passato (da gennaio a giugno 2025) sulla panchina del Milan.

Ecco cosa ha detto Conceicao del successo, nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana 2024, appena insediatosi nel ruolo in sostituzione di Paulo Fonseca: il suo Milan, lo ricordiamo, sconfisse per 2-1 la Juventus in semifinale e poi per 3-2 l'Inter in finale. Entrambe le volte, in rimonta.

"Ricordo giorni di lavoro intensi a livello di analisi video, di motivazioni e di discorsi per entrare subito nella testa dei calciatori. Battemmo la Juve di mio figlio Cisco e poi l’Inter in rimonta. E piansi".

