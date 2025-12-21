Quest'oggi l'edizione del Corriere della Sera ha presentato un'intervista all'ex calciatore dell'Inter Fredy Guarin, centrocampista colombiano che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2012 al 2016. Il colombiano, ricordato dai tifosi del Milan per un gol nel derby, è voluto tornare a parlare di quella rete e, a livello generale, della sua esperienza in Serie A e all'Inter. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Guarin: "La rete nel derby? Il gol al Milan è stato l'ultimo in maglia nerazzurra"
Fredy Guarin, centrocampista colombiano che ha vestito la maglia nerazzurra, è ritornato a parlare della sua rete contro il Milan: le sue parole
Milan, le parole di Guarin—
Milan, ecco le parole di Fredy Guarin sulla rete nel derby della Madonnina del 2015: "L'Inter? Un sogno diventato realtà. L'Inter ancora oggi per me è famiglia. Scambio mancato con Vucinic per andare alla Juve? È stato un momento duro. Il club mi aveva avvisato dell'offerta della Juve. lo volevo rimanere, ma Mazzarri chiedeva Vucinic. E i tifosi pensavano che fossi io a spingere per l'addio. Gol nel deby? La rete contro il Milan è stata l'ultima con la maglia nerazzurra, speciale. Ho ancora i brividi"
