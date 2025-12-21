Quest'oggi l'edizione del Corriere della Sera ha presentato un'intervista all'ex calciatore dell'Inter Fredy Guarin , centrocampista colombiano che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2012 al 2016. Il colombiano, ricordato dai tifosi del Milan per un gol nel derby, è voluto tornare a parlare di quella rete e, a livello generale, della sua esperienza in Serie A e all'Inter. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Guarin

Milan, ecco le parole di Fredy Guarin sulla rete nel derby della Madonnina del 2015: "L'Inter? Un sogno diventato realtà. L'Inter ancora oggi per me è famiglia. Scambio mancato con Vucinic per andare alla Juve? È stato un momento duro. Il club mi aveva avvisato dell'offerta della Juve. lo volevo rimanere, ma Mazzarri chiedeva Vucinic. E i tifosi pensavano che fossi io a spingere per l'addio. Gol nel deby? La rete contro il Milan è stata l'ultima con la maglia nerazzurra, speciale. Ho ancora i brividi"