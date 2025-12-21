Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, ha commentato le ultime indiscrezioni riguardanti Cardinale, patron del Milan, e il fondo Elliot: le sue parole in merito
Nel suo ultimo video pubblicato sul suo YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto parlare di una nuova indiscrezione che arriva direttamente dagli USA secondo la quale Gerry Cardinale, patron del Milan, voglia sganciarsi dal fondo Elliot. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Pellegatti
"Un'indiscrezione dagli USA dice che Redbird sarebbe alla ricerca di un investimento da circa 600-700 milioni, quindi sta cercando un investimento per ripianare il debito con Elliot, così sganciandosi dalla vecchia proprietà rossonera. È quello che vi ho detto già un po' di mesi fa, la situazione è leggermente diversa. C'era quel famoso progetto di formare una holding con quelli degli Yankees, poi avendo un finanziamento di 1 miliardo, giusto per liquidare Elliot e poi per avere il denaro per lo stadio. Sarebbe arrivato Adriano Galliani, un CEO molto importante, un nuovo CDA molto importante.