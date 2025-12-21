Milan, le parole di Pellegatti

"Un'indiscrezione dagli USA dice che Redbird sarebbe alla ricerca di un investimento da circa 600-700 milioni, quindi sta cercando un investimento per ripianare il debito con Elliot, così sganciandosi dalla vecchia proprietà rossonera. È quello che vi ho detto già un po' di mesi fa, la situazione è leggermente diversa. C'era quel famoso progetto di formare una holding con quelli degli Yankees, poi avendo un finanziamento di 1 miliardo, giusto per liquidare Elliot e poi per avere il denaro per lo stadio. Sarebbe arrivato Adriano Galliani, un CEO molto importante, un nuovo CDA molto importante.